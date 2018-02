"Downvote": ce qu'il faut savoir sur le dispositif de Facebook pour lutter contre les messages offensants

Ce test s’inscrit dans la volonté du groupe américain de lutter contre le harcèlement en ligne et les fausses informations, que Mark Zuckerberg entend mener avec force. "Le monde semble anxiogène et divisé, et Facebook a beaucoup de travail à faire – qu’il s’agisse de protéger notre communauté contre la cruauté et la haine, de la défendre contre les interférences des Etats, ou de s’assurer que le temps passé sur Facebook est du temps bien dépensé. Mon défi personnel de 2018 est de me consacrer à régler ces problèmes", avait-il déclaré début janvier, lors de ses vœux à la presse.