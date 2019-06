C'est la dissuasion nucléaire du XXI siècle : la France est-elle prête pour une cyber-guerre ?

Chez nous, l'armée gonfle ses troupes et peaufine sa doctrine. Dès 2015, Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense, le disait volontiers : "La cyber-guerre commence aujourd'hui." Une cyber-guerre qui a ses soldats, ses techniciens et ses unités spécialisées. Au total, ils seraient aujourd'hui plus de 3.200, un effectif qui a doublé en cinq ans. Et ce n'est pas terminé.





À la tête du COMCYBER, le Commandement de Cyber-défense, le Général Olivier Bonnet de Pailleret a pour mission de recruter au moins un millier de cyber-combattants dans les cinq années à venir. Une force opérationnelle qui pourra, à la demande ou en cas de crise majeure, être secondée par des réservistes, plus nombreux encore. Dans cette optique, l'armée grossit donc dans tout l'Hexagone les rangs de sa RCC, la Réserve Citoyenne de Cyber-défense : 4.400 spécialistes civils, techniciens, ingénieurs qui pourraient être appelés pour aider à rétablir des systèmes attaqués, ceux de la Défense, mais aussi d'opérateurs civils majeurs.