"C'est vraiment bien fait" : grâce à l'écho 3D, les futurs parents malvoyants peuvent toucher les traits de leur bébé

C'est l'un des moments les plus émouvants au cours de la grossesse : découvrir le visage de son enfant à l'échographie. Mais jusqu'ici, ce "miracle" était inaccessible pour les 1,5 million de personnes malvoyantes en France. Ce n'est plus le cas grâce à une innovation française, qui leur permet désormais de ressentir par le toucher ce que les autres parents peuvent voir à l'image.

Le reportage en tête de cet article, issu du JT de 20 heures de TF1, suit ainsi une femme enceinte malvoyante, Jennifer, et un futur papa non-voyant, Guillaume, qui auraient dû se contenter d'écouter le cœur de leur futur enfant s'il n'avaient pas bénéficier de cette nouvelle technologie, qui permet de toucher du bouts des doigts les traits du fœtus. "Grâce à cette méthode, on est sur un pied d'égalité avec n'importe quelle maman ou papa", se réjouit la première, quand le second juge que "c'est vraiment bien fait".