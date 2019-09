Cahier, tablette, batterie, sac... nos idées pour une rentrée connectée au top

SHOPPING - La rentrée a sonné depuis quelques jours. Pour redémarrer du bon pied et se faciliter la quotidien, voici quelques idées connectées à ajouter à votre liste de fournitures.

La technologie est devenue notre alliée du quotidien et la rentrée scolaire n'y coupe pas. Que ce soit pour être rassuré en laissant le petit dernier filer tout seul à l'école, limiter le poids de son sac d'école ou bien se faciliter la vie à la fac, nous avons débusqué quelques objets connectés qui pourraient vous accompagner sur le chemin de la reprise.

Une batterie pour ne jamais tomber en rade

Si les smartphones sont de plus en plus endurants, nous les mettons de plus en plus souvent aussi à l'épreuve de l'autonomie. Ecouter de la musique, lire ses mails, naviguer sur internet, prendre des photos, les envoyer... il arrive rapidement que nous soyons à court de batterie. Le Ful Series 3 Wireless Power Bank de Xtorm joue la carte de l'endurance et de la praticité avec cette batterie de secours de 6.000 mAh qui vous assurera deux charges d'appareil via le port USB-C ou l'un des deux ports USB classiques. Le port USBC-C permet une charge rapide (50% en 30 min) pour les appareils compatibles. Et petit plus non négligeable : le Fuel Series 3 dispose de la technologie Qi de recharge par induction. Vous pouvez respirer si vous avez oublié votre câble et recharge votre smartphone sans fil. POWER BANK WIRELESS 6.000 MAH ESSENCE DE XTORM - Prix : 39,95 euros

Des cahiers connectés pour avoir tout avec soi

Depuis plusieurs années, Oxford, spécialiste de la papeterie, est entré dans l’ère du tout-connecté avec intelligence. La marque française a lancé des cahiers classiques ou à spirales, multinotes avec feuilles détachables, fiches Bristol cartonnées, post-it, agendas... Tous ont la particularité d’être utilisés classiquement en écrivant au stylo dessus. Mais grâce à l’appli Scribzee (gratuite) qui les accompagne, les notes sont numérisées en un clin d’œil, stockées et classées facilement pour être accessibles n’importe où et à tout moment. Même votre agenda peut enregistrer vos rendez-vous dans votre smartphone, mais aussi dans l’appli maison. Et vous pouvez désormais accéder à toutes vos notes via le site en ligne de la marque. OXFORD - Papeterie connectée : à partir de 3 euros le cahier EasyBook ; 5,50 euros le cahier Multinotes ; 8,50 euros l'agenda

Un sac à dos connecté et sécurisé

Lumineux, intelligent et connecté en Bluetooth à l’application de navigation GPS eGalanck, il s’avère un partenaire idéal pour les trajets à vélo, à trottinette ou en skate. Il suffit de brancher une batterie externe au câble USB du sac. Dès que celui-ci ressent des déplacements, il déclenche une signalisation lumineuse personnalisable. Et en cas d’utilisation d’une appli de navigation, il indique le trajet à suivre via des vibrations dans les bretelles pour éviter d’avoir le nez collé à son smartphone et par des lumières clignotantes de nuit. Il dispose aussi d’un design imperméable et ergonomique pour pouvoir transporter un ordinateur (jusqu’à 17 pouces sur le modèle XL) avec un maintien optimal. SAC À DOS GALUCHON DE GALANCK - Prix : à partir de 169 € - Disponible en noir, rouge, bleu et kaki, en deux tailles (13 ou 25 L) sur galanck.com

Un clavier et une souris "sans bruit"

Voilà de quoi ravir les salariés en open space ! Logitech lance le MK470 Slim Combo, un clavier et une souris compacts, mais disposant d’une technologie et d’un revêtement sans bruit. La souris promet ainsi une réduction de bruit de 90% pour les mêmes fonctionnalités que les souris classiques. Les deux produits se connectent sans fil à un ordinateur, un PC ou tout autre produit via le receveur USB Bluetooth à raccorder (10 m de portée). Un système de mise en veille permet aussi d’économiser l’autonomie. MK470 SLIM COMBO DE LOGITECH - Prix : 49,99 euros pour le pack clavier-souris

Une tablette tactile pour tous les usages

Dotée d’un écran sAMOLED de 10,5 pouces, la tablette tactile de Samsung se prend bien en main et s’avère légère (420 g). Elle est accompagnée de son stylet S-Pen. Il permet de prendre des notes ou dessiner mais aussi, à la façon d'une baguette magique en main, ajoute d’autres gestes pour réaliser notamment des photos ou servir de télécommande. Et il s’aimante à la Galaxy Tab S6, voire se cache dans les coques et claviers en option. La photo n’est pas en reste avec un inattendu double capteur photo au dos (13 Mpx + 5 Mpx pour l’ultra-grand angle). D’une très bonne autonomie, la tablette est aussi puissante avec un processeur Snapdragon 855 auquel s’ajoutent 6 ou 8 Go de RAM selon configuration. Le stockage peut grimper jusqu’à 256 Go en interne et même au-delà grâce au port pour carte microSD. Tout ceci a cependant un prix, et il est assez élevé. GALAXY TAB S6 DE SAMSUNG - Prix : à partir de 799 € - Disponible en gris, rose et bleu

Une rentrée en musique

Dévoilé en 2007, l'IPod Touch, le baladeur numérique et tactile d'Apple, a signé son retour fin mai. Similaire à un iPhone mais sans la capacité de téléphoner ou d'être connecté en permanence à internet, il fait souvent le bonheur des parents qui ne veulent pas céder aux demandes de smartphone de leurs enfants. Cette 7e génération arrive avec un processeur plus rapide (A10 Fusion comme sur les iPhone 7), iOS 12 et toutes ses fonctionnalités (appels de groupe sur FaceTime, Temps d'écran...). L'iPod Touch peut désormais embarquer jusqu'à 256 Go de stockage. Il dispose d'un appareil photo de 8 Mpx au dos. IPOD TOUCH D’APPLE - Prix : 249 € pour 32 Go de stockage, 359 € pour 128 Go, 469 € pour 256 Go - Disponible en bleu, argent, rouge, rose, or, gris sidéral

Un capteur pour suivre son enfant et être rassuré

Weenect Kids s’accroche tout simplement à un sac à dos ou à la ceinture. Il s’agit d’un traceur GPS dans un mini-boitier embarquant aussi une carte SIM 2G. Sa boussole intégrée et couplée à de la réalité augmentée permet au parent de localiser l’enfant plus aisément sur l’écran de son smartphone en temps réel, mais aussi de définir une zone à ne pas quitter. Weenect Kids dispose de multiples boutons latéraux à personnaliser via l'appli Weenect (numéros de téléphone - 10 min d'appel/mois, SMS pré-enregistré) ainsi qu’un bouton central SOS qui préviendra instantanément tous les contacts. WEENECT KIDS - Prix : 49,99 euros + abonnement à partir de 3,50 euros/mois (10 min d'appel/mois inclus) - Fonctionne avec l'appli Weenect sur iOS et Android > Lire aussi : Les objets connectés pour suivre votre enfant sans l'étouffer

Un routeur wifi de poche pour se connecter et se recharger

Pour être sûr d’être connecté en permanence, le routeur Nighthawk M1 de Netgear est parfait pour éviter de vider la batterie de son smartphone en faisant du partage de connexion avec son ordinateur. Ce petit module de 10 cm de côté pour 240 g peut embarquer une carte microSIM 4G (plus grande que les nanoSIM actuelles !). Il présente des débits supérieurs à ceux d’un smartphone . Le Nighthawk M1 peut se connecter en wifi ou en Ethernet. Il dispose de ports USB et USB-C ainsi que d’un slot pour carte MicroSD. L’application Netgear Mobile (iOS et Android) permet de personnaliser ses réglages. Avantage aussi : il peut servir de batterie de secours pour se recharger.

ROUTEUR MOBILE 4G NIGHTHAWK M1 DE NETGEAR – Prix : 275 €