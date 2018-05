Cambridge Analytica : des données de comptes Twitter ont également été vendues

Après Facebook, le scandale Cambridge Analytica va-t-il atteindre Twitter ? Le 28 avril, le réseau social à l'oiseau bleu a confirmé au quotidien britannique The Telegraph que l’entreprise GSR, par laquelle est passée Cambridge Analytica pour récupérer les données d'utilisateurs Facebook, avait également aspiré des données de comptes Twitter.





Dans cet article, on apprend notamment que GSR a acheté à Twitter un droit d'accès lui permettant de collecter des tweets publiés entre décembre 2014 et avril 2015. "Nous avons mené une enquête interne et n’avons trouvé aucun accès à des données privées concernant des utilisateurs de Twitter", a affirmé l'entreprise à Bloomberg. Les tweets collectés n'étaient en effet pas privés et ont été récoltés de manière aléatoire, indique Twitter.