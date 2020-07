Trouver de la fraîcheur, se préserver des UV... 4 applis pour faire face à la canicule

ASTUCES - La France fait face à un pic de chaleur avec de nombreux départements en alerte canicule. Pour trouver un peu de fraîcheur, un point d’eau ou faire attention au soleil... voici des applications qui peuvent vous être d’un grand secours pour éviter le coup de chaud.

La canicule fait son retour ! Pour faire face à ce nouvel épisode qui touche de nombreux départements, avec des températures au-delà des 40°C, votre smartphone peut être un allié salutaire. Que ce soit pour trouver un coin de fraîcheur près de chez vous, débusquer un endroit où vous hydrater ou bien faire attention à votre zone d'exposition aux UV, voici quatre applications qui peuvent s'avérer très utiles.

Extrema Paris

La Ville de Paris a mis en place une application mobile pour éviter tout risque face à la canicule. Extrema Paris fournit la liste de plus de 900 "îlots de fraicheur" avec les adresses et horaires d’ouverture de piscines, bibliothèques, parcs municipaux, plans d’eau, mais aussi des fontaines et autres lieux climatisés pouvant vous accueillir comme certaines mairies. L'appli utilise des données satellites pour repérer en temps réel les zones de chaleur à éviter et celles où il fait meilleur avec des parcours fraîcheur à la clé. Et elle distille aussi de précieux conseils pour se protéger. Vous pouvez créer plusieurs profils utilisateurs afin de vérifier, par exemple, les endroits où se trouvent vos enfants ou un parent âgé et être alerté en cas de risque élevé. Prix : gratuit - Disponible sur iOS et Android

SoleilRisk

Qui dit canicule, dit fort soleil. Et il ne faut donc pas oublier de se protéger des UV si vous êtes dehors. Née du partenariat entre le Syndicat des dermatologues et Météo France, l’application permet de surveiller l’indice quotidien UV. Vous allez avoir une indication du niveau d’exposition dans la zone où vous trouvez grâce à la géolocalisation. Et cela fonctionne dans le monde entier. Prix : gratuit - Disponible sur iOS et Android

WaterMinder

En cas de fortes chaleurs, certaines personnes négligent de s’hydrater correctement. Cette appli est là pour y remédier. Elle va ainsi vous rappeler de boire tout au long de la journée. Comment ? Une notification vous alerte qu’il est temps de boire ou que vos objectifs ne sont pas encore atteints. Le but de l'appli est de créer une habitude saine en étant simple à utiliser. Vous intégrez les moments où vous vous êtes hydraté et le système gère le suivi. Vous êtes récompensé par des badges de succès à partager pour encourager vos amis et proches à faire de même. Prix : 5,49 € sur iPhone, achats intégrés sous Android - Disponible sur iOS, Android et macOS

FreeTaps

Avec la chaleur, il faut donc boire beaucoup. FreeTaps cartographie tous les points d’eau potable autour de vous. Vous allez être guidé jusqu’à la fontaine la plus proche. Vous pouvez compléter la carte avec des informations non à jour ou non référencées. Vous pouvez l’ajouter en un clic. Si vous êtes restaurateur, vous pouvez même indiquer si vous êtes disposé à offrir un verre d’eau gratuitement. Une bonne façon aussi de faire un geste pour la planète en trouvant un moyen de remplir sa gourde d’eau facilement.

Prix : gratuit – Disponible sur iOS et Android