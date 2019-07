Canicule : comment préserver votre smartphone du coup de chaud

Si les dégâts sur l'écran sont visibles dès le premier coup d’œil, ceux sur les composants sont plus difficiles à déceler. Ils sont pourtant bien réels et la chaleur est fortement déconseillée pour le processeur, l'antenne et les circuits imprimés. La batterie est également l'une des parties d'un téléphone mobile qui souffre tout particulièrement. Au-delà de 30 degrés, le lithium-ion qui la compose se dégrade progressivement et de manière irréversible. Autant dire qu'exposée deux heures sur une table en plein soleil, votre batterie risque d'en pâtir lourdement.





Certaines coques de protection (souvent très bon marché) ont par ailleurs des propriétés isolantes bien supérieures à celles qui sont recommandées par les fabricants, et peuvent donc empêcher votre appareil de se refroidir correctement. Le fait de charger votre appareil quand il se trouve à l’intérieur de ces étuis peut également générer un excès de chaleur et nuire à la capacité de la batterie. Pour ce qui est des risques d'explosion, liés généralement à la surchauffe, ils sont extrêmement rares avec une batterie officielle.