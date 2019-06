"Îlots de fraîcheur", exposition aux UV... : 4 applications pour bien gérer la canicule

La Ville de Paris a mis en place une application mobile pour éviter tout risque face à la canicule. Extrema Paris fournit la liste de plus de 900 "îlots de fraicheur" avec les adresses et horaires d’ouverture de piscines, bibliothèques, parcs municipaux, plans d’eau, mais aussi des fontaines et autres lieux climatisés pouvant vous accueillir comme certaines mairies.





L'appli utilise des données satellites pour repérer en temps réel les zones de chaleur à éviter et celles où il fait meilleur avec des parcours fraîcheur à la clé. Et elle distille aussi de précieux conseils pour se protéger. Vous pouvez créer plusieurs profils utilisateurs afin de vérifier, par exemple, les endroits où se trouvent vos enfants ou un parent âgé et être alerté en cas de risque élevé.





Prix : gratuit - Disponible sur iOS et Android