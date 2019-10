Une cape d'invisibilité pour de vrai ?

Le matériau ressemble à un paravent de plexiglas, mais en passant derrière celui-ci, vous disparaissez. Il peut, en quelque sorte, dévier le trajet des ondes lumineuses et crée une zone d'invisibilité. Un entrepreneur canadien vient de déposer quatre brevets pour cette innovation destinée aux militaires pour l'instant.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/10/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.