Carte d'identité, permis de conduire, carte Vitale : vos "papiers" bientôt sous forme 100% numérique ?

Au quotidien, avoir une copie, une photo de ses pièces d'identité sur son smartphone, c'est déjà une bonne idée, un secours en cas de perte ou de vol. Si elles n'ont aucune valeur légale, les copies de votre carte d'identité ou de votre permis de conduire peuvent dépanner en cas de pépin, selon le bon vouloir de la personne qui les contrôlera. Mais l'identité, validée et probante, sur l'écran de son smartphone, est déjà une idée en marche.





Cela fait longtemps que les états et ceux qui leur fournissent des systèmes de gestion des pièces d'identité appellent la numérisation de leurs vœux. La pièce d'identité papier a pour elle la simplicité d'utilisation, son universalité, sa lisibilité par tous, mais la liste de ses défauts est au moins aussi longue : des démarches à accomplir pour se la procurer aux risques de falsification et de fraude, en passant par le coût de la fabrication et de la gestion de ces millions de cartes et permis. L'équivalent numérique pourrait, lui, être obtenu en ligne. Impossible de le perdre, il suffirait de se reconnecter pour la retrouver. Modifier adresse ou état-civil pourrait aussi se faire en ligne.