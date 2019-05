Casques et écouteurs : des nouveautés dans vos oreilles

L'univers du son mobile est l'un des plus prolifiques du monde high-tech, l'un des plus inventifs aussi. Si les Airpods d'Apple ont validé dans le grand public l'idée de ces écouteurs vraiment sans fils, la concurrence reste forte. Côté haut de gamme, les Momentum True Wireless de Sennheiser impressionnent par leur son à la fois clair et riche en basses, avec toutes les fonctions désormais habituelles dans ce genre d'écouteurs. On peut décrocher ses appels, passer d'une chanson à l'autre, ou régler le volume, mais tout cela se fait ici avec une interface tactile, qui permet aussi de déclencher l'assistant vocal de son smartphone. À 300 euros environ, le haut de gamme n'est pas donné, mais le constructeur allemand signe ici un produit réussi.