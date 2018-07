Ce laboratoire toulousain a conçu un casque pour ceux qui ont peur en avion

Pour ceux qui ont peur en avion, la période estivale est loin d'être un moment apaisant. Heureusement, un laboratoire toulousain a peut-être trouvé un remède. Il s'agit d'un casque de relaxation qui, en plus d'émettre de la musique, diffuse des odeurs pour détendre les voyageurs stressés. Pour l'instant à l'état de prototype, ce casque pourrait être disponible très bientôt dans les avions de ligne.



