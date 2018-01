CES 2018 : 10 produits connectés pour la maison qui nous ont séduits

Devenu spécialiste de la caméra de surveillance avec succès, Netgear décline sa technologie pour la chambre d’enfant. Baptisé Arlo Baby, cet écoute-bébé vidéo dispose d’une vision nocturne améliorée (vidéo en 1080 p), d’un mode veilleuse multicolore réglable (intensité de 1 à 10) et d’un lecteur de comptine (une vingtaine de mélodies depuis l’application Netgear et un catalogue d’une centaine de morceaux supplémentaires sur le cloud). Il fait aussi capteur d’air pour contrôler que la température et l’humidité sont bonnes, et vous alerte en cas de souci. Son design ludique et personnalisable plaira beaucoup aux enfants.





Vous pouvez l’accrocher au lit (kit en option) ou au mur. Et Arlo Baby est compatible avec HomeKit d’Apple. Vous pouvez donc surveiller sans stress votre enfant en demandant à Siri de tout piloter de loin. Que vous soyez à la maison ou pas. Et même si l’enfant grandit, vous pourrez recycler votre Arlo Baby en caméra classique.

Prix : 299 € - Plus d'infos sur www.arlo.fr