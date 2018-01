CES 2018 : Acer dévoile le Swift 7, le PC le plus fin du monde

Oubliez le MacBook Air d'Apple et sa finesse. Acer voit encore plus fin. La firme a dévoilé à l'occasion du CES de Las Vegas le Swift 7, l'ordinateur portable plus fin au monde : 8,98 mm, là où le produit de la marque à la pomme affichait 1,7 cm d'épaisseur. A côté de votre smartphone, le Swift 7 ne sera ainsi qu'à peine plus épais.





Pour parvenir à affiner l'ensemble de son produit, Acer a tout simplement repensé le design avec un châssis aluminium noir, un clavier rétroéclairé et un écran tactile Full HD IPS de 14 pouces. "Chic et élégant", nous promet-on. Il y a de l'idée. Surtout que l'appareil reste plutôt puissant pour un ultra-portable sous Windows 10 (Intel Core i7, 8 Go de mémoire LPDDR3).