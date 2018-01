CES 2018 : Autonom Cab, le robot-taxi de Navya qui veut révolutionner vos déplacements

A l'heure de la ville intelligente, fluide et responsable, le transport autonome, électrique qui plus est, semble devenu un sujet de société. A Las Vegas, on ne s'y trompe pas et les initiatives sont nombreuses, de Lyft, le rival d'Uber qui s'est associé au constructeur Delphi pour faire circuler des taxis autonomes, à Transdev, le spécialiste français du transport et son bus autonome.





Nous avons pu faire l'essai et nous projeter dans le futur du transport urbain autonome en montant à bord du robot-taxi de Navya. Pour utiliser Autonom Cab, les réflexes sont connus. Il faut dégainer son smartphone et commander le véhicule comme avec l'appli Uber. Le véhicule a votre position géolocalisée et vient à votre rencontre. Sauf qu'il n'y a pas de chauffeur au volant. Il n'y a d'ailleurs pas de volant ! La porte s'ouvre et l'on peut monter à bord. Par l'intermédiaire de l'appli, on referme alors la porte et le voyage peut commencer.