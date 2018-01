CES 2018 : découverte, stress et business, on a vécu le salon dans les pas de la startup française XXII

Discret, mais pas secret ni caché, XXII va voir du monde circuler dans sa suite quatre jours durant. Pourtant, tous ont eu quelques inquiétudes avant de mettre le pied sur le sol américain. "C’est vrai qu’on avait peur que personne ne vienne nous voir vu qu’on était loin de la furie du salon", admet Thibault Pindat, en charge du développement à l'international. "On se disait : 'Et si on a fait tout ça pour rien, dépensé beaucoup d’argent pour ne voir personne venir et attendre toute la journée. Mais ça n’a pas arrêté. On est crevé, mais content." D’Aéroport de Paris à Boulanger, de LVMH à Bouygues en passant par une société américaine de casinos, les médias et des groupes internationaux, les équipes ont enchaîné les présentations. "Ils ont tous fait un énorme boulot, tient à saluer William Eldin. En amont, ils ont booké des rendez-vous avec des délégations. Et une fois sur place, les gars ont épluché toute la liste des exposants, ont cherché ceux qui étaient aussi sur l’intelligence artificielle ou que nos technologies pouvaient intéresser. Ils les ont contactés pour leur dire de passer, sont allés en voir sur le salon...".





"Bon, on n’a pas trop eu le temps d’aller voir le salon. Et le peu qu’on en a vu, c’est bruyant et crevant", reconnaissent Dorian Allart et Mathieu Charon, pas mécontents du choix d’un lieu au calme.