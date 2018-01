CES 2018 : des drones offrent un spectacle son et lumière

Oubliez Céline Dion, Britney Spears, les Boyz II Men ou le Cirque du Soleil. S'il y a un spectacle inédit à voir à Las Vegas cette semaine, il a lieu au Bellagio. A condition de braver la pluie. Le célèbre casino a l'habitude des shows en extérieur. Depuis des décennies, son spectacle de jets d'eau, son et lumière, ravit les touristes.





Et cette fois-ci, ils vont en prendre encore plus plein les yeux. Intel a dévoilé, lundi lors de sa conférence, un spectacle lumineux de drones. Une brève présentation sur scène et une beaucoup plus grande attendue le soir sur le Strip, le boulevard emblématique de la ville. Une flotte de 250 appareils Shooting Star du fabricant de composants électroniques a pris possession des fontaines du Bellagio et livre depuis mardi soir un spectacle à couper le souffle.