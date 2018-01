CES 2018 : et si vous preniez place à bord d'un drone géant ?

Pas question d’aller trop loin : l’autonomie actuelle ne dépasse pas les 30 minutes et 50 km/h. De quoi commencer à désengorger les centres-villes et à fluidifier le trafic. Il faudra néanmoins un peu plus de puissance à ce drone géant pour se muer en véritable moyen de transport. Et aux possibles utilisateurs, un peu de nerfs pour s'envoler sans personne à leurs côtés.