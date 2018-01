Face à Google et Amazon, Qwant et Myxyty veulent assurer la confidentialité de vos données

"On voulait proposer une alternative à Google Assistant et Alexa, pour que l’utilisateur reste propriétaire de ses données", explique Olivier Courtade, fondateur de Myxyty. "Nos produits vont se contrôler par la voix mais avec une notion de confidentialité des données qui ne sont pas utilisées sans le consentement clair des utilisateurs et restent en local." Le premier "Qwant Home" se nommera donc MyxyPod, un objet connecté modulable pour la maison avec assistant vocal intégré. On peut lui ajouter un disque dur, une lampe bien-être, un diffuseur de parfum, un système de connectivité de secours en 3G au cas où le wifi vous lâche, un dispositif Smart Home pour piloter les objets connectés, etc.





Ce MyxyPod sera le produit phare de la gamme Qwant by Myxyty et le porte-étendard de sa philosophie. "Nous voulons entrer dans l’habitat avec un assistant vocal qui soit à la fois une plus-value par ses multiples possibilités, mais aussi par sa garantie de protection de la vie privée", conclut Olivier Courtade. Et le dispositif peut supporter tous les systèmes de pilotage de la maison connectée (Zwave, ZigBee, Google Home, Apple HomeKit, etc.), mais aussi tous les accessoires existants (Netatmo, Nest, Nokia, Fibaro, Philips, etc.). Il sera adossé au service Qwant Music, lancé mi-2018, qui repose sur les mêmes principes de non-collecte des données.