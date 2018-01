CES 2018 : boire sans ouvrir la bouteille, décanter rapidement... Le vin aussi a le droit à sa technologie

Au CES 2018, Coravin a dévoilé un nouveau modèle nommé Model Eleven. Si celui-ci devient plus facile à manier et automatique –sans pour autant travailler tout seul-, il s'enrichit surtout d'une connexion Bluetooth et d'une appli pour accompagner votre expérience. Vous pourrez ainsi gérer votre cave, découvrir des astuces et conseils de dégustation, mais surtout trouver le vin idéal selon votre humeur, l'ambiance du jour ou le plat que vous allez manger.





L'appli Instants Coravin vous fournit un maximum d'informations sur votre breuvage, avec quel mets l'accorder, pour quelle occasion… Et vous pouvez aussi fonctionner à l'inverse : "Quel vin manger avec de la cuisine mexicaine et devant Apocalypse Now ?" Coravin saura vous trouver la solution. Il est même possible de commander des bouteilles via des partenaires de l'appli. Une expérience originale pour les amateurs de bon vin et de bonnes soirées.





Coravin existe déjà en modèle classique (à partir de 199 €). Le Model 11 sera commercialisé dès septembre 2018 en France au prix de 999 €.