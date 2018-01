CES 2018 : Legrand veut réinventer et connecter les bâtiments de demain

Legrand a dépassé le stade des simples idées et a même concrétisé quelques-uns de ses préceptes dans un bâtiment flambant neuf à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Les premiers propriétaires ont commencé à prendre possession de cet immeuble neuf qui ressemble à tant d'autres. C'est pourtant le tout premier au monde à accueillir des habitations dotées d'équipements connectés. Pour Legrand, c'est aussi l'expression même de la volonté de l'entreprise : mêler technologie et services dans un écosystème structurel. Pour y parvenir, Legrand a rejoint BNP Real Estate, maître d'œuvre du projet, mais aussi Netatmo, concepteur d'objets connectés pour la maison, La Poste, Apple, Google, Samsung...





Le hall à peine franchi, on bascule dans un monde connecté. Vous sonnez à l'interphone comme bien souvent. Sauf que l'appel vidéo atterrit aussi sur le smartphone de votre interlocuteur. Sans que vous sachiez s'il est présent ou non, il vous répond et peut même vous ouvrir la porte. Nous avons pu découvrir un de ces nouveaux appartements 2.0 (60 logements du T2 au T5) et se mettre à la place de ces heureux propriétaires ultra-connectés. En arrivant dans les lieux, il suffit alors de dire "Dis Siri, je suis rentré" pour qu'un scénario se mette en place. Il peut s'agir de tout éclairer, d'activer les radiateurs, d'allumer la TV ou la musique, etc. A chacun de décider selon les équipements dont il aura voulu. Car si l'immeuble offre la possibilité de connecter son appartement, il ne l'impose nullement. Les solutions de Legrand et Netatmo (prises et interrupteurs Celiane with Netatmo de Legrand, thermostat connecté de Netatmo, les vannes connectées, etc.) ont été proposées pour fonctionner avec l'application Home d'Apple (par la suite avec Google Home, la plateforme Hub Numérique de La Poste qui centralise les commandes d'objets connectés et propose des services à la personne associés).