CES 2018 - Maison, son, voiture : Google fait feu de tout bois

On voit des publicités Google partout dans Las Vegas, des panneaux d'affichage des plus grands hôtels au flocage du Monorail, le métro aérien qui traverse la ville. Des activités sont même organisées dans la rue par le géant de Mountain View. Et ce n'est pas qu'une idée que l'on se fait : Google est vraiment partout, dans les esprits et les annonces de ce début de CES.





Pas besoin d'organiser une conférence pour l'entité phare du groupe Alphabet. Google est de tous les évènements. Il faut dire que, face à Amazon Alexa qui règne en quasi maître ici, l'entreprise a besoin d'installer son assistant vocal et n'y va pas à moitié. Aux quatre coins de la ville, l'entreprise a installé des boîtes à boules géantes qui ne sont pas sans rappeler les distributeurs de chewing-gum. A l'intérieur, il y a un cadeau pour chaque participant qui vient poser une question au Google Assistant. Des "Hey Google" à l'appel, d'interminables files d'attente qui gênent parfois la circulation sur les trottoirs et, à l'arrivée, des milliers de personnes arborant a minima un bonnet ou un totebag floqué quand les plus chanceux ne repartent pas avec un smartphone Google Pixel 2 ou un Google Home mini.