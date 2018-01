CES 2018 : on a pris en main le Galaxy A, le smartphone grand écran mais petit prix de Samsung

Sur le marché mondial du smartphone, il y a ceux qui veulent juste un appareil qui puisse servir à appeler ou être appelé, vaguement naviguer ou envoyer des SMS, le tout surtout à moindre coût, peu importe finalement la qualité. Et puis à l'autre bout de la chaîne, il y a ceux qui ne jurent que par l'iPhone ou le Galaxy S voire Note de Samsung. Ceux qui veulent tout ce qu'il y a de dernier cri dans un seul et même smartphone, quel qu'en soit le prix. Et puis, au milieu, pointe son nez, depuis quelques années et de plus en plus fortement au fil du temps, une nouvelle gamme de produits : le milieu de gamme.





Un produit qu'il devient indispensable d'avoir dans son catalogue, car il vise bien souvent à satisfaire les besoins et envies d'un type d'utilisateurs : les millenials, jeunes adultes fans de technologie mais qui n'ont généralement pas les moyens - ou l'envie - de viser le haut de gamme. Pour eux, Samsung a donc dégainé fin 2017 le Galaxy A8, successeur du Galaxy A7 hautement plébiscité.