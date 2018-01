CES 2018 : ParkMatch, l'application pour se garer facilement en centre-ville

"Il faut en moyenne 20 minutes aux heures de pointe pour se garer en centre-ville", nous explique Clément Favier, cofondateur de Parkmatch. "Il faut dire que les villes sont de plus en plus saturées et que le nombre de places diminue. Pourtant, il existe de nombreux box et places privées qui restent vacantes parfois toute la journée voire en permanence." Alors avec l'aide de son acolyte Romain Fournier, ils ont eu l'idée toute simple de mettre en contact les propriétaires de ses emplacements et les personnes en quête d'une place pour une heure ou une journée à travers une plateforme.





Premier souci à surmonter : la télécommande bien physique bien souvent utile pour ouvrir les portes automatiques des parkings. Les deux jeunes Lyonnais ont mis au point une technologie permettant de dupliquer les accès et les commandes à travers un nouveau boîtier. "Notre hardware peut copier près de 80% des systèmes existants pour le moment, en France et en Europe. Nous avons également fait un test à Las Vegas et ça fonctionne", ajoute Clément Favier. Avec Parkmatch, loueur et locataire peuvent ne jamais se rencontrer.