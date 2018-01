CES 2018 : pliables, muraux, géants… Les téléviseurs reviennent en force

On n'a plus parlé écrans de télévision depuis fort longtemps au CES de Las Vegas. Cette année, ce produit emblématique du salon de l'électronique grand public semble avoir à nouveau le vent en poupe. Il faut dire que les principaux constructeurs ont multiplié les innovations pour en mettre plein les yeux.





A commencer par LG et son Canyon Wall. L'an dernier, le sud-coréen avait déjà frappé fort avec ses TV baptisées Wallpaper pour leur grande finesse. Il refait parler de lui cette année sur le salon avec une installation des plus bluffantes : 246 écrans OLED Open Frame concaves et convexes composent cette structure de 27,4 m de long et de près de deux milliards de pixels auto-émissifs. Un passage au cœur duquel on déambule les yeux écarquillés face aux images de mer, montagne, forêt ou de neige que l'on voit. L'OLED reste de très loin la qualité la plus incroyable pour un écran de télévision en terme de luminosité, de rendu des noirs. Mais surtout, il était ainsi question pour LG de montrer à quel point sa technologie OLED Open Frame, légère, fine et flexible peut s'adapter à toutes les folies des entreprises.