CES 2018 : Samsung Flip, le paperboard connecté pour rendre vos réunions beaucoup plus fun

Le tableau est interactif. Le stylo permet d'écrire et aussi de surligner grâce à l'autre extrémité. Mais vous pouvez aussi choisir un autre moyen (même un bâton ou votre ongle – en essayant de ne pas rayer !) pour écrire. Votre main vous permet d'effacer l'écran. Toutes les fins de page sont indiquées et vous permettent éventuellement d'imprimer l'ensemble au format A4. Il est possible de basculer du blanc vers un tableau noir si vous en avez envie. Tous les documents restent en mémoire, peuvent être sauvegardés, verrouillés par un code PIN et partager par mail grâce à l'adresse de messagerie intégrée.





Miser sur les nouvelles technologies pour inciter au partage et à la collaboration entre participants, à l'implication de chacun grâce à des outils plus fun, est loin d'être une idée saugrenue. Dans les nouvelles approches, la numérisation des produits, comme à l'école pour les plus jeunes, tend à démontrer qu'elle rend le moment plus captivant et immersif, même pour des adultes !