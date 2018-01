CES 2018 : vous en avez marre de plier votre linge ? On a trouvé une solution…

FoldiMate promet tout simplement de plier le linge en quatre minutes. Comment ? Grâce à un système de rouleaux et de barres à l'intérieur qui orientent le linge et, par leurs mouvements, le plient pour qu'il ressorte en pile bien alignée. N'allez pas croire que FoldiMate va prendre votre linge dans le panier et travailler tout seul. Car comment faire la différence entre un t-shirt et un chemisier, un jean et un pull ? Il faut pour cela fixer des petites attaches sur les vêtements afin qu'ils soient identifiés et traités par l'appareil.





Si FoldiMate s'annonce salutaire pour beaucoup, tout ne sera pas aussi facile que cela et il reste du travail manuel à faire. L'appareil n'est pas adapté aux vêtements d'enfant trop petits. Il ne gère pas non plus les sous-vêtements, les chaussettes ou vos gros pulls d'hiver trop épais. Et si vous espériez qu'il repasse aussi votre linge avant de le plier, c'est raté…