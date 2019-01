CES 2019 - Lumière, voix, miroir : Legrand ajoute encore plus de connecté dans la maison

L'an dernier, Legrand avait présenté de nombreuses solutions Céliane en partenariat avec Netatmo, spécialiste de la maison connectée désormais tombé dans le giron du premier. Le CES 2019 est l'occasion de voir l'assistant vocal Alexa d'Amazon arriver dans les produits Legrand. "Cela peut s’installer aussi bien dans de l’ancien que dans des constructions neuves", avance Jérôme Boissou, responsable du programme Eliot de Legrand, qui permet de connecter les produits existants.

Voici donc une gamme d'interrupteurs connectés qui permet le contrôle de la voix, dont la commande Living Now (lumière et volets roulants) récompensée d'un CES Innovation Awards dans la catégorie Smart Home. "77% des Français ont un véritable attrait pour la commande vocale", nous explique Jérôme Boissou. "Avec l'ajout d'Alexa dans les interrupteurs, c'est tous les services qui sont disponibles, du contrôle des ouvrants ou des éclairages à la gestion de la température, l'écoute du dernier flash info ou de musique… Et avec la garantie de la sécurité des données."

L'avantage d'ajouter Alexa aux interrupteurs est la possibilité de l'installer où vous le souhaitez dans la maison et ainsi pouvoir tout contrôler de n'importe quel endroit. Il suffit de remplacer tout simplement une prise électrique courante, puis d'utiliser l'application Legrand ou Amazon, de créer des commandes puis de dire "Alexa, ferme les volets… Alexa, active le scénario Départ… Alexa, monte le chauffage". La gamme Céliane with Netatmo (photo ci-dessous) disponible en Europe devrait également se voir ajouter Amazon Alexa à l'avenir. Les produits Living Now avec Amazon Alexa sont attendus pour juin 2019 (à partir de 150 € environ).