Salon de l’électronique de Las Vegas : le sex-toy féminin qui fait polémique

Un revirement qui n’a évidemment pas plus à Lora DiCarlo. Elle a notamment souligné que l’année dernière, des robots strip-teaseuses ou encore des poupées sexuelles avaient été mis en avant. Sans se faire taxer d'immoralité. CTA a ensuite avancé qu’"Osé" n’avait rien à faire dans la catégorie "Robotique et drone ". Lora Haddock, la patronne de la start-up, a alors répliqué en soulignant que le sex-toy avait été développé en collaboration avec le service "robotique" de l’Université de l’Oregon et qu’il aurait fallu lui interdire de concourir dans cette catégorie dès le départ.





Surtout, Lora Haddock affirme que le retrait de ce prix est plus certainement dû à deux raisons : tout d'abord, son innovation, élaborée par des femmes, est à destination des femmes, contrairement aux poupées sexuelles de 2018 faites par des hommes, pour les hommes. "La sexualité des hommes peut être présentée de manière explicite. En revanche, la sexualité des femmes est largement passée sous silence, quand elle n’est pas bannie", fulmine-t-elle. Ensuite, elle met en avant que sa société est majoritairement composée de femmes, dans un milieu où les hommes prédominent et où la misogynie serait de règle, aussi bien dans les entreprises que dans des instances comme CTA.