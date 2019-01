CES 2019 : Samsung va mettre tout Apple dans ses télés connectées

Ce serait peu de chose de parler de surprise. D'abord il y a le timing, à Las Vegas, deux jours avant l'ouverture du salon CES, à la veille même de la grande conférence de presse de Samsung. Et puis, surtout, il y a le contenu : dans un communiqué publié sur son site, Samsung annonce qu'il intégrera désormais à tous ses téléviseurs connectés - autant dire à toutes ses télés - le catalogue des contenus de l'iTunes Store, des télés qui seront aussi compatibles AirPlay, cette technologie d'Apple qui permet simplement de projeter sur le téléviseur des vidéos à partir de son iPhone, d'un Macbook ou d'une tablette iPad.





Si cela surprend, c'est d'abord parce que l'inimitié tenace qui lie et oppose les deux géants n'est ni nouvelle, ni en voie de résolution. On aurait plus vite fait de réconcilier l'OM et le PSG, les Montaigu et les Capulet, ou Kaaris et Booba, à un détail près quand même : si à la ville, les deux marques se traînent souvent en justice l'une l'autre, et ne ratent pas une occasion de s'envoyer des piques à chaque lancement de nouveau smartphone, en arrière-boutique, les affaires continuent. Apple est ainsi l'un des tout premiers clients des composants de Samsung, pour ses puces mémoire et ses écrans en particulier. Une realpolitik qui trouve ici une nouvelle expression.