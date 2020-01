Salon de l'électronique de Las Vegas : lecture, traduction en direct, Google humanise un peu plus son assistant vocal

Parallèlement à cela, Google a depuis longtemps développé une IA appliquée au texte et à la traduction, capable de retrouver des mots, de les identifier et de les mettre dans n’importe quelle langue. Il était prévisible que les ingénieurs finissent par mélanger tous les savoir-faire maison pour booster l’assistant vocal. Lors du CES, la grand-messe de la tech organisée cette semaine à Las Vegas, Google a dévoilé deux innovations à destination des smartphones autour de sa technologie avancée sur le langage.

Depuis le lancement de son assistant vocal Google Assistant, la firme de Mountain View a révolutionné l’approche et les possibilités offertes par la machine, dopée à l’intelligence artificielle, de bousculer et enrichir notre quotidien. Tout peut quasiment se faire à la voix, de la recherche d’informations à la commande en ligne ou encore au pilotage de la maison connectée et au lancement de la musique.

Ainsi, l’IA de Google sera bientôt capable de vous lire intégralement un texte long, une histoire ou tout autre. Vous pouvez suivre l’évolution du texte qui apparaît même en surbrillance. Mais si cela existe déjà via d’autres applications ou systèmes, le petit plus de l’Assistant Google est de pouvoir y mettre de l’intonation et de lire cela avec un ton naturel. Le tout rend l’écoute plus agréable et la lecture moins “automatisée”, notamment sur les formats longs plus difficiles à lire sur smartphone. Pour le moment, cela fonctionnera évidemment sur Android en disant simplement “Hey Google, lis ça/cet article”.

Et le contenu peut aussi être traduit dans 42 langues dont le français, l’allemand ou encore l’espagnol. Il sera alors lu dans la langue de votre choix. A terme, Google compte ajouter d’autres fonctionnalités comme la possibilité pour l’utilisateur de lire une partie sélectionnée en surbrillance ou bien d’avoir le défilement automatique de l’article.