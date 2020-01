Salon de l'électronique de Las Vegas : Sony dévoile… une voiture !

Lundi soir, en préambule de l’ouverture du CES, le salon de l’électronique grand public de Las Vegas, tous les yeux étaient rués sur la conférence de Sony. C’était avant tout pour espérer glaner quelques informations sur la future console PlayStation 5 attendue pour la fin de l'année. Les gamers en auront été pour leur attente avec comme seule véritable annonce… le logo de l'appareil. Les nouveaux téléviseurs n’auront pas plus suscité d’effet "waouh".

Celui-ci a en fait été provoqué par une innovation inattendue sur scène : l’arrivée d’une... voiture. Et elle est bien signée Sony ! Nommée Vision-S, il s’agit d’un concept-car plus que d’un véhicule voué à la commercialisation. Sony l'a clairement indiqué à la fin d'une de ses vidéos de présentation, expliquant distiller là ses "prochains concepts de mobilité". Pourtant, pour concevoir son engin, le Japonais s'est attaché les services de poids lourds de la tech (NVIDIA, Qualcomm, Bosch, etc.) et d'entreprises spécialisées dans l'automobile.