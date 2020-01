Salon de l'électronique de Las Vegas : OnePlus fait "disparaître" l’appareil photo de son smartphone OnePlus Concept One − Melinda DAVAN-SOULAS

INNOVATION - Numéro quatre mondial du marché premium, OnePlus a frappé les esprits cette semaine au CES 2020 de Las Vegas en dévoilant un smartphone sans appareil photo apparent au dos. Pas de panique, il est bien présent. Le fabricant chinois s’est en fait inspiré de l’industrie automobile pour le masquer et épurer le design. Explications.

En permanent renouvellement et mouvement, le marché du smartphone ne manque pas d’inspirations, parfois farfelues. Après la tendance du pliable, du multi-capteurs photos ou de l’écran de plus en plus grand sans que l’appareil ne soit trop grand, on en arrive à un point où l’appareil photo doit se faire discret. A l’avant, de nombreux constructeurs ont ainsi décidé de réduire la caméra selfie à un poinçon (Samsung, Honor…) ou une bulle (Huawei), voire de la placer dans un tiroir sur la tranche supérieure (Oppo, OnePlus). Tout cela dans le but de ne laisser place qu’à l’écran. Mais au dos, le débat est tout autre. Depuis quelques mois, les fabricants sont lancés dans une course au plus grand nombre de lentilles. Avoir une caméra à deux capteurs est donc devenu pratiquement le minimum pour tout smartphone se prévalant a minima d'un milieu de gamme ambitieux. Huawei en affiche par exemple quatre sur ses modèles phares, tout comme Samsung. Apple s’est arrêté à trois, mais avec un module un peu plus saillant que la concurrence.

C’est là que la course fait encore rage : comment avoir un appareil photo efficace, mais qui ne nuise pas au design du dos du smartphone ? Un débat qui hérisse les poils des photographes traditionnels qui savent combien il est difficile d’avoir une lentille de bonne qualité dans un espace le plus réduit possible… A l’occasion du CES, le salon de l'électronique de Las Vegas, OnePlus a pris tout le monde de court cette semaine en dévoilant un concept phone qui cache la caméra arrière. Comment ? En la masquant derrière un morceau de verre qui se teinte ou pas selon les besoins, un procédé plutôt entrevu jusqu'à présent pour la caméra avant. Le OnePlus Concept One -c'est son nom- est le fruit du nouveau travail de collaboration entre la firme chinoise et le constructeur automobile McLaren, travail qui a déjà donné naissance à deux appareils à la fois puissants et design.

Cacher l'appareil photo, le futur du smartphone

Le Concept One reprend les caractéristiques du OnePlus 7T Pro McLaren Edition sorti fin 2019. Mais son design au dos est donc différent. Il arbore un cuir à la couleur orange emblématique de l’écurie britannique de Formule 1. Au milieu, une bordure en verre électrochrome (qui change de couleur) dissimule l’appareil photo. Celui-ci se fond ainsi dans le design et apparaît lorsque l’on active l’appli caméra en forçant le verre a changé de teinte. "OnePlus a lancé cette initiative dans le but d'amener l'expérience utilisateur sans compromis au niveau supérieur", explique à LCI Pete Lau, PDG et fondateur de OnePlus. Cette technologie a été baptisée "CMF Electronique" (couleur, matériau, finition). L’idée est partie du toit panoramique de la McLaren 720S dont la teinte peut être modifiée et contrôler la réflexion de la lumière. Ce "futur du smartphone", comme l’annonce OnePlus, tient à un système particulier utilisant des particules organiques coincées entre deux panneaux de verre. Cela fait passer la surface ultrafine (0,35 mm au total) du noir opaque au transparent, avec l’aide aussi d’un filtre polarisant intégré. Ce processus promet des photos plus nettes et plus détaillées. Mais c’est surtout la rapidité d’apparition de l’appareil photo qui est prometteur. Le verre s’éclaircit en 0,7 seconde et l’appareil photo est activé. Plus rapide que la majorité des autres smartphones.

Le Concept One est le résultat de huit mois de collaboration entre les équipes, notamment sur la teinte du verre, sa vitesse d’éclaircissement et sa consommation (une petite décharge électrique active le procédé). Cacher la caméra apporte égalemnet un avantage non négligeable : vous ne risquez plus de mettre vos doigts dessus en prenant l'appareil et ainsi d’y laisser des traces.

L'appareil photo activé et désactivé du Concept One de OnePlus − Melinda DAVAN-SOULAS

A quand l'arrivée dans les boutiques ? Cela ne sera pas pour tout de suite. Le Concept One porte bien son nom : c'est bien un concept pour le moment et aucune date de commercialisation n'a été avancée.