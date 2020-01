Salon de l’électronique de Las Vegas : Concept UFO, le PC portable gaming qui va rivaliser avec la Nintendo Switch

Avec sa Switch, le fabricant japonais a néanmoins bouleversé la donne du marché des consoles de salon. Et même si sa puissance graphique est très loin de la concurrence et ne peut pas faire tourner les jeux les plus exigeants, Nintendo a proposé là un produit tout autant capable d’être branché au téléviseur que de partir en vadrouille avec vous. Une révolution. Mais l'hégémonie touche peut-être bientôt à sa fin.

Grande gagnante de l’année 2019 et extrêmement prisée sous le sapin à Noël, la Nintendo Switch a eu jusqu'à présent un avantage de taille : la console hybride était sans concurrence. Si PlayStation et Xbox se livrent une guerre sans merci depuis quelques années à coup d’améliorations et puissance technologiques -et cela devrait continuer avec l’arrivée en fin d’année de leur console de nouvelle génération-, Nintendo, l’œil amusé, a profité de la situation pour écouler près de 45 millions d’unités de son appareil en deux ans et demi.

Le prototype d’Alienware est cependant beaucoup plus massif. Le Concept UFO est ainsi équipé d’un écran de 8 pouces (contre 6,2 pour la Switch) avec une résolution de 1.900 x 1.200 px (1.920 x 1.080 px quand la Switch est branchée à la TV - 1.280 x 720 px sur l’écran portable de la Switch). Ce qui annonce une bien meilleure qualité d’image sur l’écran même. Les manettes disposent de nombreux boutons et targettes dans un châssis plus costaud que la concurrence. Les sensations sont assez semblables à celles du contrôleur Xbox ou PlayStation, même si la prise en main diffère.

Positionné comme un PC gaming portatif, le Concept UFO en reprend logiquement aussi les caractéristiques et c’est bien là sa force. A l’intérieur, on trouve Windows 10 pour le faire tourner. Il sera équipé des processeurs Intel Core de 10e génération, bien plus puissants que ceux que l’on trouve dans de nombreux ordinateurs, de connexion Wifi, de ports USB-C pour une recharge rapide et une connexion à un écran externe. Il est également possible de lui raccorder un clavier et une souris en Bluetooth. Mais c’est tout ce qu’Alienware veut bien filer comme informations sur son prototype.

On sait, en revanche, que, comme tout PC dédié aux jeux vidéo, Concept UFO donnera accès aux bibliothèques de téléchargement classiques (Steam, Origins, Xbox, etc.). Et ce, même en mode portable loin de chez vous. L’ajout d’un très large pied à l’arrière pour faire tenir l’écran est un "plus" indéniable. "Toutes les décisions que nous avons prises en termes de design du produit ont été pensées pour le jeu avant tout", explique à LCI un représentant d’Alienware. "Mais cela ne vous empêche pas de faire plein d’autres choses comme vous le feriez avec un ordinateur portable, télécharger des logiciels, regarder des films, naviguer sur le web. Sauf qu’il est au creux de vos mains."