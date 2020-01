Salon de l'électronique de Las Vegas : serrure et porte, les accès de la maison se connectent pour plus de sécurité Vous pouvez désormais déverrouiller votre porte d'entrée avec votre smartphone

CES 2020 – Porte, fenêtre, garage, portail… Chaque accès à la maison peut désormais se connecter. Une façon de renforcer la sécurité et de se faciliter la tâche. Dans les allées du salon de l’électronique grand public Las Vegas, nous avons fureté quelques nouveautés qui pourraient bientôt arriver dans votre domicile.

Il existait déjà des caméras de surveillance intérieures et extérieures pour sécuriser sa maison et être averti en cas d’intrusion. Mais la technologie a d’autres atouts dans sa besace pour assurer la sécurité de votre foyer tout en donnant plus de liberté d’accès. Lors du Consumer Electronics Show (CES), le salon de l'électronique grand public qui a eu lieu la semaine dernière à Las Vegas, les fabricants ont dévoilé leurs dernières innovations pour connecter intelligemment le domicile et permettre de garder un œil à distance sur les allées et venues.

Un portail connecté, mais sans le wifi

Somfy Protect a ainsi mis l’accent sur la sécurisation motorisée de la maison afin de répondre "à de nouveaux besoins pour des accès temporaires aussi bien pour des membres de la famille ou pour des livraisons", explique à LCI Jean-Marc Prunet, le patron de la société . "Il est important de simplifier au maximum l’utilisation sans compromis sur la sécurité". Cela se traduit par l’arrivée prochaine de Somfy Connected Doorphone, un portier connecté destiné non pas à la porte d’entrée comme c’est généralement le cas, mais à votre portail ou portillon. "Ce n’est pas une sonnette", martèle-t-on au sein de l’entreprise savoyarde. Cela s’apparente davantage à un portier vidéo connecté, mais qui ne nécessite aucune connexion wifi ou Ethernet, bien difficile à installer loin de l’habitation. Pas de risque donc en cas de panne d’internet, tout va passer par le réseau électrique qui relie la maison au portail, à la façon de n’importe quel système d’ouverture à distance, mais en se servant de prises CPL extérieur. Sur le portillon, le Connected Doorphone se présente sous la forme d’un boîtier avec un clavier, une caméra HD à vision nocturne et un micro. Depuis l’application Somfy, il est alors possible de créer un code temporaire que le visiteur devra taper pour entrer ou bien déclencher l’ouverture à distance. La caméra permettra de récupérer l’image de la personne cherchant à entrer chez vous, sur votre smartphone ou sur les écrans intelligents compatibles. Et vous pourrez même échanger avec elle. (Produit disponible fin 2020).

Le système Connected Doorphone, un portier connecté signé Somfy − Somfy

La serrure, le produit star

Mais le produit star de la maison semble bien être la serrure. Désormais connectée, elle prend toutes les formes pour s’inviter sur les portes d’entrée à la place des systèmes habituels. Longtemps, les fabricants ont tâtonné pour trouver la bonne idée : empreinte digitale, ouverture par le smartphone en Bluetooth, code… Les solutions sont désormais diverses. Chez Netatmo, on a par exemple gardé l’idée de la clé. Elle est désormais NFC, cette technologie de connexion à très courte distance. Elle ouvre la porte en s’utilisant… comme une clé classique dans la serrure connectée dont il faut changer le barillet. La serrure intelligente se verrouille et déverrouille via la clé intelligente. Vous pouvez également envoyer un code à un invité inattendu (ou un locataire de résidence saisonnière) qui n’a qu’à approcher son smartphone pour entrer dans les lieux grâce au Bluetooth. Il n’y a aucune connexion wifi ni service cloud avec la serrure. Pas de panique si vous vous êtes fait voler la clé ou l’avez perdue. Il suffit de la désactiver à distance pour avoir l’esprit tranquille. Avantage non négligeable du système qui permet de configurer autant de clés que vous le souhaitez : si vous avez plusieurs serrures Netatmo (porte d’entrée, garage, etc.), une seule suffit pour toutes les ouvrir.

La serrure connectée de Netatmo − Netatmo

Yale a également dégainé sa serrure connectée Linus Smart Lock. Pour conquérir un maximum d’utilisateurs, la firme britannique, propriétaire de Vachette et Point Fort Fichet, fait le pari de votre propre clé. Il sera en effet possible de continuer à ouvrir sa porte avec sa clé habituelle tout en se servant de l’appli, voire d’un code à taper sur le boitier qui peut être ajouté, pour déverrouiller l’accès. Vous pouvez ainsi donner un accès temporaire défini à un ami. Linus promet d’être compatible avec 90% des serrures du marché. La fonction Geofencing, connectée à votre smartphone, permettra même à votre porte de comprendre que vous êtes en approche et déverrouiller la serrure. (Disponible au printemps 2020, 249 euros).

Le système de serrure connectée Linus Smart Lock par Yale − Melinda DAVAN-SOULAS

La porte à tout faire de LG

Mais le meilleur combo que nous ayons trouvé dans les allés du CES, qui s’attache à respecter tous les critères de sécurité, de fonctionnalité et de design, est sans aucun doute La Smart Door and Fresh Keeper de LG. Elle a l’apparence d’une large porte métallique, voire d’un réfrigérateur, serait-on tenté de dire. Pourtant, elle a plus d’un tour dans son sac. Elle va s’occuper de sécuriser votre intérieur en votre absence comme en votre présence, tout en gérant les différents services qui vous seront utiles. Pour ouvrir la porte, il vous faudra utiliser la reconnaissance faciale, mais aussi la reconnaissance veineuse en posant votre main sur le lecteur. Chaque système veineux étant unique, c’est une sécurité renforcée par LG.

La porte intelligente Smart Door & Fresh Keeper de LG − Melinda DAVAN-SOULAS

La caméra servira fort logiquement à visualiser, depuis l’intérieur, la personne sonnant à votre porte et à lui ouvrir. Dans la maison, la porte affiche différentes informations aux résidents (météo, température, rendez-vous, etc.). Mais cette porte dispose aussi d'une autre astuce sous la forme de deux boxs de livraison sur le côté. Si la personne qui sonne est votre livreur, vous pourrez lui envoyer un code sur son téléphone pour qu’il puisse déverrouiller temporairement l'accès à l'un des boxs : le frais dans le casier de haut qui sert de réfrigérateur, les colis classiques en bas. Et le tout se récupère de l’intérieur par la deuxième porte des casiers, qui ne s’ouvre que si la première est fermée.

(Pas de date de disponibilité ni d'idée de prix)