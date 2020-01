Salon de l'électronique de Las Vegas : Neon, des êtres humains presque comme les autres (mais bien virtuels !)

NEON, c’est en fait une galerie d’êtres humains… virtuels ! On les doit à la startup Neon.life qui a présenté lors du CES, le grand salon high-tech de Las Vegas, son tout premier humain artificiel. Porté par Samsung et son mystérieux STAR Labs, regroupant diverses startups travaillant sur des projets innovants, NEON est en fait le fruit d'un être virtuel créé par calcul d’ordinateur.

En passant à côté, on a l’impression de se faire interpeller, d’échanger un sourire. Pourtant, la charmante jeune femme ou le jeune homme au regard aguicheur qui semble s’adresser à vous est coincé(e) derrière un écran, et loin d’être fait de chair et d’os. Vous venez de faire connaissance avec NEON.

Il ressemble et se comporte comme un vrai humain, peut montrer des émotions et de l'intelligence. NEON tient d’ailleurs son nom de NEO (nouveau) et humaiN. Mais ce n’est ni un robot omniscient, ni un androïde ou une intelligence artificielle qui va vous venir en aide. "NEON est une nouvelle forme de vie", explique Pranav Mistry, son créateur, un scientifique reconnu pour son travail sur la réalité augmentée, la robotique et l’intelligence artificielle.

"Il y a des millions d’espèces sur notre planète et nous espérons en ajouter une." Pour ses concepteurs, NEON doit être perçu comme "un ami, un collègue ou un compagnon." Car l’humain artificiel ainsi créé est en évolution permanente à votre contact. Il se nourrit des interactions, apprend et engrange des souvenirs avec vous. Pour créer l’algorithme de fabrication de ces individus, la technologie a pris en compte la dimension complexe de la nature humaine et l’a entraînée à ressentir ce qu’un être peur ressentir, la façon dont il se comporte et interagit avec les autres.

NEON doit pouvoir servir en boutique à communiquer avec les clients de la manière la plus naturelle possible. Et pourquoi pas, nous explique-t-on, à remplacer certains métiers comme cette présentatrice TV plus vraie que nature avec son micro à la main, cet acteur qui pourrait tenir un rôle dans un prochain film, ou tout simplement comme concierge derrière son écran. Mais NEON n’est pas une représentation bien visuel d’un assistant vocal personnel connecté à internet. N’essayez pas de lui demander de mettre de la musique ou les dernières infos, il ne saura pas vous répondre.