Ces Français qui brillent dans la Silicon Valley : David Marcus (Facebook Messenger)

Né à Paris en 1972 d'un père roumain, banquier, et d'une mère iranienne, David Marcus est un véritable citoyen du monde. Il a grandi en Suisse où il a fait ses études. A 8 ans, il s'initie à la programmation informatique qu'il apprend seul. Plutôt que d'opter pour le secteur bancaire comme son père, il abandonne son emploi, souscrit un emprunt de 100.000 CHF (environ 85.000 euros) et se lance à l'assaut du marché des télécoms. Nous sommes en 1996 et il décide de créer sa première startup à 23 ans. GTN Telecom est alors un fournisseur genevois d'accès internet et permet des appels locaux et interurbains alors que la Suisse libéralise son marché des télécoms.





La clé de son succès : la simplicité et l'innovation du service qui dispense de composer un code d'accès à l'inverse de ses concurrents. En quatre ans, il en fait l'un des premiers opérateurs télécom alternatifs de Suisse jusqu'au rachat de l'entreprise par World Access en 2000. S'il a tout bon jusque-là, David Marcus joue de malchance. En échange de son entreprise, il obtient des actions qui, avec l'éclatement de la bulle internet, ne valent soudainement plus rien. GTN disparaît et les bénéfices de l'opération avec.





Son appétence pour l'entreprenariat le pousse a fondé Echovox, un service de monétisation de contenus sur mobile et de SMS surtaxés qui feront le bonheur des émissions TV, notamment de M6. En 2007, il lance avec Zong une solution de paiement sécurisé par téléphone qui permet la facturation par l'opérateur d'achat de service sur internet (un numéro de téléphone pour obtenir par SMS un code pour payer). L'entreprise signera des partenariats avec différentes plateformes de jeux en ligne, mais aussi avec Facebook pour permettre le paiement par mobile de Facebook Credits, des cadeaux virtuels achetés sur ses pages.





En 2011, Zong est racheté par Ebay/PayPal pour 240 millions de dollars payés en cash –assez paradoxal pour le futur géant du paiement en ligne - et David Marcus devient vice-président de PayPal Mobile, puis par la suite son président. Il lancera PayPal Here, un système à destination des petits commerçants qui transforme un iPhone en terminal de paiement par carte bancaire via un mini module à brancher.