Ces Français qui brillent dans la Silicon Valley : Luc Vincent, le père de Google Street View

En 2004, à peine arrivé chez Google, Luc Vincent se voit confier la direction d'un programme de recherche. Son nom : Google Books. Un outil de recherche et de consultation de livres en ligne. Jusqu'au jour où le frenchy assiste, un peu par hasard, à un colloque à l'Université de Stanford (Etats-Unis). Ce dernier porte sur un projet novateur du nom de "City Block". Il s’agit de prendre des photos depuis une voiture et d’essayer de créer un panorama, à partir de plusieurs clichés. "Je n’ai pas saisi immédiatement la portée de cette expérimentation. Je ne voyais pas bien comment ça allait s’inscrire dans la ligne des produits de Google", confiait l'ingénieur, dans une interview au magazine spécialisé Micro Hebdo.





Intrigué, le Français décide d’en faire son fameux "projet 20%" - chaque salarié de Google a la possibilité de consacrer 20% de son temps de travail à développer un projet personnel. Luc Vincent réunit quelques stagiaires et équipe un premier véhicule. "Pour commencer les prises de vue, on avait pris un gros 4×4 et on l’avait bardé d’appareils photo, de disques durs, d’un GPS, d’ordinateurs, de batteries. Aujourd’hui, on fonctionne avec quelques objectifs, une boîte noire avec un GPS et juste un petit ordinateur", expliquait-il, il y a quelques années, toujours dans la revue Micro Hebdo. Un an plus tard, face aux résultats bluffants de la technologie développée par l'ingénieur français, Google lui donne carte blanche.