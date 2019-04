Ces innovations insolites qui feront partie de notre quotidien demain

Dans un futur proche, repeindre votre appartement ou nettoyer une salle de bain inondée pourraient être de l'histoire ancienne. Un carrelage qui change de couleur avec un simple geste, un dispositif pour détecter et éviter les fuites d'eau, ou encore un réfrigérateur qui se déplace quand on l'appelle, ces inventions vont révolutionner votre quotidien. Notre journaliste Nathalie Pellerin nous en dit plus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/04/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.