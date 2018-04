Ces innovations vont bouleverser notre vie dans quelques années

La prochaine grande révolution sera la 5G. Ce réseau internet, très rapide et très économe en énergie, permettra à environ 1 million d'objets au kilomètre carré de se connecter. Pourtant, il ne sera pas la seule invention qui changera notre vie dans les prochaines années. Il faut également suivre de près l'intelligence artificielle et les nanotechnologies. Tour d'horizon sur ces trois innovations dans le cadre de notre rubrique "Demain".



