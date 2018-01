CES 2018 : Navya, Netatmo... les startups françaises arrivent en force

C'est désormais devenu une habitude : on parlera beaucoup français dans les allées du CES. Cette année, pas moins de 320 startups tricolores sont attendus. De quoi prouver que la créativité industrielle française se porte bien, merci pour elle. La France représente tout de même le troisième pays le plus représenté avec un record de 365 entreprises (grands groupes, PME, startups, etc.) et délégations (régions, chambres de commerce, pôles de compétitivité, etc.), derrière la Chine et les Etats-Unis. Le deuxième en nombre de startups qui exposeront à l'Eureka Park (270).





La France a compris que le CES était une occasion rêvée de briller grâce à ses talents, et les grands noms sont là pour tirer tout le monde vers le haut. Michelin, Dassault, Engie, L'Oréal, Renault, Leroy-Merlin... autant de célèbres marques qui sont là pour accompagner les fleurons comme Netatmo et les jeunes pousses en devenir avec lesquels les plus grands jouent les grands frères protecteurs au sein de divers incubateurs. Les régions ont aussi compris qu'elles avaient tout à y gagner. On ne compte plus les délégations qui emmènent pléthores de startups dans leurs valises, de la région PACA à l'Auvergne-Rhône-Alpes en passant par l'Occitanie, qui compte pas moins de 60 entreprises.