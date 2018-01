CES 2018 : Somfy joue la dissuasion intelligente avec sa caméra extérieure

Mais le CES est également l'occasion pour Somfy de dévoiler ses derniers produits phares. L'entreprise française renforce ainsi sa présence dans la sécurité avec une nouvelle caméra extérieure, la "Somfy Outdoor Camera". Une de plus, direz-vous ? Oui, mais Somfy lui a injecté une bonne dose d'intelligence artificielle pour qu'elle se montre suffisamment dissuasive face aux intrus. Elle peut ainsi faire la différence entre un être humain et un animal, un évènement météo ou une fausse alerte (voiture), et déclencher une sirène de 110 dB pour faire fuir les cambrioleurs.





Avant d'alerter vos voisins, la caméra aura auparavant averti vocalement le "visiteur" qu'il se trouve dans une zone sécurisée (dans un rayon d'environ 8m autour de la maison). L'intelligence artificielle est alors capable de gérer la situation et d'agir en conséquence. Vous serez averti d'une notification sur votre smartphone en cas d'action de la caméra. Un enregistrement vidéo s'effectue, sécurisé sur le cloud. Vous avez aussi la possibilité d'interagir avec le visiteur par l'intermédiaire de l'appli et de la caméra.