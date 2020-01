Casquette pour faire pousser les cheveux, couche connectée... Les 9 innovations inattendues du CES 2020 de Las Vegas Une casquette pour aider à la repousse des cheveux − Melinda DAVAN-SOULAS

DÉCOUVERTES - Le CES, le grand salon mondial de l’électronique qui s’est tenu la semaine passée à Las Vegas, n’est pas seulement le temple des TV, voitures autonomes et autres innovations pour la maison. Au détour de ses allées, on y croise de très nombreuses startups aux inventions parfois extrêmement inattendues, utiles comme farfelues… Voici notre sélection.

Le salon de l’électronique grand public de Las Vegas a fermé ses portes avec ses promesses d’innovation en tous genres pour la voiture, les loisirs ou encore la maison plus connectée que jamais. Mais avec ses milliers de mètres carrés d’exposition, le CES recèle aussi de petites perles, parfois réellement novatrices ou complètement farfelues. Petit tour d’horizon de ce que nous avons dégoté au fil de nos pérégrinations américaines.

Un réveil parfumé made in France

Succès surprise du CES il y a plusieurs années, le réveil olfactif Sensorwake est passé sous bannière Maison Berger en mars 2019 avec le rachat de la startup Bescent. Son jeune créateur Guillaume Rolland gère désormais l’innovation au sein de l’entreprise spécialiste des parfums. Deux savoir-faire qui ont donné naissance à un réveil multi-sensoriel. Celui-ci favorise l’endormissement en diffusant un parfum sec en billes qui va apaiser la chambre. Il se charge aussi de vous réveiller avec des senteurs au choix (florale, ambrée, fruitée…). (Prix : environ 100 euros - disponible fin 2020)

La première Lampe Berger avec diffuseur de parfum connecté − Melinda DAVAN-SOULAS

La couche connectée

Votre bébé pleure et vous ne savez pas forcément pourquoi. Pampers a peut-être trouvé la solution avec sa couche connectée. Il s’agit d’un capteur à fixer sur une couche. Il enregistre ensuite le rythme de sommeil de l’enfant mais aussi le taux d'humidité. Dès qu’il est trop élevé, les parents reçoivent une notification, histoire d’éviter les pleurs et de garder les fesses de bébé propres. Baptisé Lumi by Pampers, le système comporte aussi une caméra qui surveille les faits et gestes du bambin et répercute le tout à l’application. Celle-ci centralise toutes les informations (horaires des siestes, durée du sommeil, repas, changes, etc.). (Prix : 349 dollars, environ 315 euros).

Le coussin anti-ronflement

Quand la technologie vient au secours du sommeil de votre... conjoint. Motion Pillow est un coussin anti-ronflement qui va ajuster ses mouvements pour modifier la position de votre tête et de votre cou. Relié à une box -qui peut aussi recharger votre smartphone-, le coussin se gonfle d’air à l’endroit nécessaire. La box est à l’écoute de vos bruits, les enregistre et analyse votre comportement pour optimiser votre respiration. L’appli vous livre un tableau de bord complet de votre sommeil. (Prix : 279 dollars, environ 250 euros)

Le coussin anti-ronflement − Melinda DAVAN-SOULAS

Une enceinte entourée d'un écran

On connaissait déjà les enceintes connectées façon Amazon Echo ou le HomePod d’Apple pour passer ses consignes vocales et écouter de la musique. Et il y a désormais les écrans intelligents tels le Google Nest Hub qui affiche surtout les informations, les recettes de cuisine… Royole a décidé de faire les deux à la fois en enroulant un écran de 7,8 pouces OLED autour d’une enceinte. Baptisé Mirage Smart Speaker, le produit est avant tout une démonstration technologique, avec un son et une image plutôt de qualité. Il tourne sous Android et devrait pouvoir compter au moins sur Google Assistant. Est-ce utile d’avoir un écran incurvé ? Pas forcément car on ne voit pas toute la surface au premier coup d’œil. Et le prix s’avère un peu dissuasif (899 dollars, environ 800 euros). Mais, à ce tarif-là, vous pouvez personnaliser la lumière sous l’enceinte...

La casquette pour faire pousser les cheveux

La casquette, ça sert souvent à cacher la calvitie. Celle de HairMax a une toute autre utilité. La Laser 272 PowerFlex promet confort, qualité, souplesse et surtout une nouvelle crinière ! Son système au laser va stimuler la production de cheveux (jusqu’à 129 par centimètre carré). La casquette intègre 272 diodes laser -reconnues comme dispositif médical- qui vont stimuler les follicules durant 15 à 30 minutes. Mais ce ne sont pas des LED. Elles sont alimentées par une petite batterie cachée dans la casquette. Il existe également un modèle féminin. (Prix : 2.000 dollars, environ 1.800 euros)

La casquette pour aider à la repousse des cheveux − Melinda DAVAN-SOULAS

La ceinture connectée

Vous avez l’impression d’avoir fait des excès pendant les fêtes ? La ceinture Smart Belt Pro ne se privera pas de vous le dire. Cette ceinture connectée à votre appli en Bluetooth va calculer votre tour de taille, surveiller votre alimentation pour prévenir les excès, calculer basiquement vos pas et votre temps passé assis. La Smart Belt Pro dispose aussi d’un capteur de chute. Elle peut les détecter, mais aussi anticiper et prévenir son propriétaire que quelque chose ne va pas dans sa démarche. Prix : 395 dollars (environ 355 euros). "Mais c’est du cuir italien et fabriqué à la main, nous a-t-on expliqué du côté de la startup chinoise Welt…

La ceinture connectée Smart Belt Pro − Melinda DAVAN-SOULAS

Le laser à moustique

L’été venu, rien ne vous agace plus que le bruit de ce moustique tournant autour de vos têtes, mais que vous n’arrivez pas à situer. La startup Bzigo a la solution : un laser qui va les détecter pour vous. Sa caméra est appuyée par une intelligence artificielle afin de peaufiner la détection des moustiques. Dès que l’appareil en repère un, le système pointe son laser. Mais ça restera à vous d’aller le tuer. Il faudra encore batailler avec les moustiques jusqu’en 2021. (Prix : 169 dollars, environ 151 euros)

Le caisson de basses à porter sur soi

Conçu par la startup perpignanaise du même nom, BassMe est un caisson de basses à porter sur la cage thoracique. Raccordé à votre téléviseur, il va vous immerger un peu plus dans votre film, votre musique ou votre partie de jeu vidéo, par le biais d’un système d’ondes sonores et de vibrations. Celles-ci viennent en complément du son de l’écran. Cela vous permettra de monter un peu trop fort le volume. BassMe dispose de 6h d’autonomie et d’une portée de neuf mètres. Il ne s’avère pas trop lourd (300 g). Le caisson est compatible avec toutes les sources audio, les équipements de jeu, les appareils mobiles, les home cinemas, les casques, les PC… Une salle de cinéma de Perpignan le propose même à ses spectateurs. (Prix : 129 €).

BassMe s'installe sur le thorax pour ressentir toutes les vibrations quand vous jouez ou écoutez de la musique − Melinda DAVAN-SOULAS

Un verrou connecté pour tous vos placards

Transformez n’importe quel placard en coffre-fort avec ce verrou intelligent baptisé Smart Cabinet Lock et conçu par Yale. Ce petit boîtier connecté s’installe extrêmement facilement à l’intérieur d’un système de rangement (armoire, tiroir, caisse, espace de stockage, etc.). Vous fixez ensuite sur la porte le crochet qui viendra s’enclencher. Raccordé à votre wifi, vous pourrez ensuite verrouiller ou déverrouiller à distance votre "coffre-fort" par le biais de votre smartphone. L’appli vous permet aussi d’être averti en cas d’ouverture forcée.

La serrure intelligente pour placard de Yale − Melinda DAVAN-SOULAS

Et si jamais vous l’aviez mis dans une armoire et qu’un enfant se retrouve enfermé. Il lui suffit d’appuyer sur un bouton à l’intérieur pour être libéré. (Prix: 70 €)