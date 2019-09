Ces montres qui peuvent vous sauver la vie

C'EST POUR DEMAIN - De nombreux gadgets, à l'instar des smartwatches, sont disponibles sur le marché pour nous permettre de garder un œil sur notre santé voire de nous sauver la vie.

La nouvelle Apple Watch est enfin sortie. Celle-ci bénéficie de plus d'autonomie et a été dotée de plus de fonctions. Elle fait office de boussole et permet de passer un appel d'urgence peu importe l'endroit où l'on se trouve, et ce, sans avoir besoin d'une puce. Mais le cœur de fonction de ce nouveau modèle, c'est la forme et la santé. Elle permet notamment de suivre le rythme cardiaque et de prévenir en cas d'anomalies. Pour en acquérir, il faudra compter entre 450 euros, pour le modèle en alu, jusqu'à 1 500 euros pour celui en céramique. Heureusement, il existe d'autres alternatives moins cher mais toutes aussi performantes sur le marché comme la smartwatch de Withings à tout juste 129 euros. Découvrez également le tensiomètre connecté.