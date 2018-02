Ces robots sont champions du monde de football

Ils savent se déplacer sur une pelouse synthétique, faire des passes et marquer des buts. Les robots, mis au point par des chercheurs de l'université de Bordeaux, ont remporté la Coupe du monde du football pour la deuxième année consécutive. Ces petits robots sont dotés d'une intelligence artificielle, qui leur permet d'analyser et de s'adapter sur le terrain.



