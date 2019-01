VIDÉO - Objets connectés : c'est la santé qui a gagné

Avec des capteurs moins chers et plus efficaces, avec la capacité de vous suivre sur le long terme et d'analyser toutes les données de santé que vous produisez, la santé connectée commence à tenir ses promesses. Et en plus, ça se vend ! Avec le vieillissement des baby boomers, des millions de patients sont des clients potentiels, curieux de surveiller leurs petits et grands bobos. Surtout, certains objets promettent de détecter à temps certaines affections graves. Un mouvement vers la santé personnalisée encouragée par les assurances et les systèmes de santé, tant ils favorisent une médecine prédictive et moins chère.





Le succès est logique, la bonne nouvelle, c'est que les Français y sont en pointe. Dans les allées d'Eureka Park, le gigantesque hall des start-ups du CES, le salon de l'électronique de Las Vegas, la santé était ainsi la semaine dernière le premier sujet représenté par les exposants français de l'internet des objets. Certains champions du genre sont d'ailleurs hexagonaux, comme Withings, qui dévoilait un nouveau tensiomètre, intégrant également électro-cardiogramme et stéthoscope numérique. De quoi surveiller sa tension, mais aussi détecter certaines maladies cardiaques graves souvent liées à l'hypertension.