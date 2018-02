Cette appli vous aide à trouver une place de parking disponible

Il n'y a rien de plus horripilant que de ne pas trouver de place de parking. Pour éviter aux automobilistes de tourner en vain, l'appli ParkingMap propose de visualiser en temps réel les places de stationnement libres dans la rue. En test dans le neuvième arrondissement de Paris, elle fonctionne grâce à des capteurs installés sur les immeubles.



