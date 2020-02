Une IA pour corriger les erreurs de Wikipedia ?

Wikipedia tient son succès de son côté collaboratif et participatif. Depuis ses origines, ses pages sont remplies, corrigées, compilées et enrichies par des utilisateurs qui prennent le temps de s’y atteler. Mais c’est aussi surtout l’occasion d’en voir d’autres, mal intentionnés, intervenir pour ajouter des informations erronées, falsifiées ou enjolivées à des millions d’articles écrits librement.

Basée sur le machine learning (apprentissage automatisé), l’IA a donc emmagasiné des millions et des millions d’informations, historiques, économiques, culturelles, etc. Celles-ci sont régulièrement mises à jour afin de nourrir l’algorithme, qui est ainsi capable de repérer un passage nécessitant une correction. L’IA peut alors réécrire l’information tout en conservant le style d’écriture initial de l’auteur. Pour les chercheurs du MIT qui ont planché sur le projet, cela serait un gain de temps énorme pour s’assurer que Wikipedia est à jour, "réduisant ainsi le temps et les efforts consacrés par les éditeurs humains qui effectuent la tâche manuellement".

Et les chercheurs ont trouvé un moyen de simplifier la tâche des internautes intervenant sur les pages. Il leur suffirait alors de rentrer les nouvelles informations dans un système générateur de textes. Celui-ci parviendrait à identifier et remplacer les infos périmées ou erronées dans les pages Wikipedia pertinentes. Certes, il existe déjà des bots qui scannent les différentes pages pour repérer et éliminer les modifications outrancières (fausses données sur une personnalité publique, corrections multiples, etc.). Mais ils répondent à des règles fixées, des données modifiées. L’IA pourra raisonner, elle, de manière plus humaine, trouver des contradictions dans le texte et les corriger, lutter en quelques sortes contre les fake news.