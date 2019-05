Changements de design et nouvelles fonctionnalités : comment Facebook, Messenger et Instagram vont être remodelés

Forte de son 1,5 milliard d’utilisateurs actifs chaque mois, la messagerie instantanée du réseau social concentre une bonne partie des nouveautés. La nouvelle appli sera ainsi plus légère et rapide. Côté design, les stories et messages de vos plus proches amis et membres de la famille seront mieux mis en avant dans un espace dédié. Vous ne voulez pas que tous vos amis Messenger voient votre stories ? Vous allez pouvoir sélectionner les heureux élus à qui vos publications seront ouvertes.





Le temps passé en chat vidéo a bondi de 40% en un an. Messenger surfe sur cette tendance en proposant de regarder une vidéo en temps réel avec ses amis via la fonction Watch Together (programme TV, clip, vidéo personnelle…). Elle est pour le moment en test et sera déployée plus tard dans l’année.