Chez Facebook, des centaines de millions de mots de passe stockés en clair, sans sécurité !

Pedro Canahuatti est trop modeste. Selon un expert en sécurité qui a eu accès aux données de l'enquête, entre 200 et 600 millions de comptes seraient en fait concernés et autant de mots de passe en toutes lettres, accessibles à environ 20.000 employés de la société de Mark Zuckerberg. Dans les fichiers, quelques dizaines de milliers d'utilisateurs d'Instagram, des dizaines de millions d'utilisateurs de Facebook et surtout des centaines de millions de comptes ouverts sur Facebook Lite, la version allégée du réseau social, pensée pour les pays aux réseaux mobiles les moins véloces, où l'on utilise encore des téléphones mobiles peu puissants -bref, le Facebook des pays émergents.





À la source de ce que l'on peut considérer comme un gros raté de sécurité, des développeurs qui auraient créé des applications internes où les identifiants d'utilisateurs étaient stockés en clair, sans que l'on en connaisse vraiment l'usage. Selon les données rassemblées par les investigations, environ 2 000 développeurs et ingénieurs auraient accédé à ces fichiers près de neuf millions de fois. Un gros trou à la raquette qui aurait eu cependant tout loisir d'être réparé, certains des fichiers dateraient en effet... de 2012.